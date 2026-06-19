Atuação de Dr. Victor Rocha impulsiona expansão da rede de saúde na Capital

Avanço na saúde é resultado de articulação na Câmara e Sesau

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Assecom Sesau 

Leitos serão distribuídos entre hospitais da rede pública e conveniada

Campo Grande iniciou um processo de ampliação da capacidade hospitalar com previsão inicial de 89 novos leitos, resultado de articulação entre a Câmara Municipal e a Secretaria Municipal de Saúde. A medida foi discutida em reunião estratégica realizada nesta sexta-feira (19), com participação de gestores da Sesau e equipes técnicas responsáveis pelo planejamento da rede assistencial. O objetivo central é reduzir a superlotação das unidades de pronto atendimento e melhorar o fluxo de internações na Capital.

Do total previsto, 12 leitos clínicos já foram oficializados no Hospital São Julião, conforme publicação no Diogrande. Os demais seguem em fase de pactuação com unidades hospitalares. A distribuição inclui 24 leitos no Hospital Alfredo Abrão, 38 no Humap/UFMS e 15 no Hospital do Pênfigo, ainda em negociação.

As ampliações contemplam diferentes especialidades, como clínica médica, pediatria e UTIs. A iniciativa também se integra a ações de mutirões de cirurgias e consultas especializadas em andamento no município. Segundo a gestão municipal, a proposta busca ampliar o acesso e reduzir filas históricas do SUS. A expectativa é que a expansão fortaleça a rede e dê maior capacidade de resposta ao sistema de saúde local.

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