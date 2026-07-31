PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro por vídeos feitos com IA

Representação afirma que materiais usam inteligência artificial para criar imagens e mensagens contra o presidente e o PT

A Federação Brasil de Esperança, liderada pelo PT, acionou o TSE contra o senador Flávio Bolsonaro e os deputados Mário Frias e Gustavo Gayer, do Partido Liberal (PL). A ação pede a retirada de conteúdos gerados por inteligência artificial considerados ofensivos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao PT e aliados.

O pedido foi protocolado nesta quinta-feira (30) e cita 90 publicações distribuídas em 31 perfis do Instagram. Segundo a representação, os materiais fazem parte de uma rede coordenada para produzir e divulgar conteúdos sintéticos com mensagens consideradas difamatórias.

A federação argumenta que as publicações violam regras eleitorais do TSE, que restringem o uso de deepfakes e outras manipulações digitais em campanhas. O documento também aponta que recursos da plataforma, como publicações colaborativas, ajudariam a ampliar o alcance das mensagens.

Entre os conteúdos questionados está um vídeo criado por inteligência artificial que mostra Lula em uma situação fictícia envolvendo o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. A ação ainda cita um jingle produzido por IA que teria sido compartilhado por milhares de publicações na rede social.

Os representados ainda não haviam se manifestado sobre o caso. O processo segue em análise no TSE, que deverá avaliar os pedidos apresentados pela federação.