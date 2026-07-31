CGU investigará denúncias contra Fiems por suspeitas em contratos milionários

Controladoria usará reportagens como base para apuração sobre Fiems

A CGU confirmou que irá analisar denúncias envolvendo a Fiems, sob gestão do presidente Sérgio Longen. O órgão informou que reportagens sobre supostas irregularidades em contratos da entidade serão consideradas no planejamento de ações de controle para 2027.

As denúncias apontam possíveis falhas em processos de licitação e contratos do Sistema S, que administra recursos de natureza parafiscal. Segundo relatos apresentados por ex-funcionários e fornecedores, haveria suspeitas de favorecimento e irregularidades em contratos milionários envolvendo empresas prestadoras de serviços.

Entre os casos citados está uma licitação do Senai-MS, na qual uma empresa teria apresentado atestado de capacidade técnica contestado por concorrentes. A CGU destacou que informações divulgadas pela imprensa podem servir como fonte para abertura de trabalhos de auditoria e fiscalização.

A Controladoria afirmou que os serviços sociais autônomos estão sujeitos ao controle dos órgãos públicos por administrarem recursos de origem parafiscal. A Fiems, procurada para esclarecimentos sobre as denúncias, não apresentou manifestação até o momento, enquanto envolvidos negaram irregularidades.