Anvisa manda recolher queijo artesanal e molho pesto

Queijo e molho têm venda e consumo suspensos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Molho pesto será recolhido por falha na informação de alergênico no rótulo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento voluntário de dois produtos alimentícios e suspendeu a venda, a distribuição e o consumo dos lotes afetados em todo o país. A medida atinge o Queijo Minas Artesanal da marca Militão da Canastra, Lote 42, fabricado em 30 de junho de 2026, após análises oficiais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) identificarem níveis de coliformes acima dos limites permitidos pela legislação.

A fabricante informou que iniciou o recolhimento voluntário do produto. A Anvisa também suspendeu o Molho Pesto Vermelho com Mascarpone da marca Cecco, Lote 07225288, devido à ausência da declaração da presença de nozes no rótulo, informação obrigatória para proteção de consumidores alérgicos. A empresa responsável também iniciou o recolhimento voluntário.

As medidas foram oficializadas por meio das Resoluções RE nº 2.937/2026 e RE nº 2.938/2026, publicadas no Diário Oficial da União.

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