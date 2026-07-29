Operação combate agiotagem e extorsão em Manaus

Organização cobrava juros abusivos de vítimas

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deflagrou a Operação Usura para combater uma organização criminosa investigada por agiotagem, extorsão e associação criminosa em Manaus. As investigações começaram há cerca de quatro meses, após denúncia de uma servidora do Poder Judiciário, que relatou a atuação do grupo contra servidores públicos.

Segundo o MP, os investigados concediam empréstimos de até R$ 200 mil, com cobrança de juros entre 30% e 70% ao mês, utilizando ameaças e intimidação para exigir os pagamentos. Ao todo, 24 pessoas físicas e jurídicas são alvo da investigação, incluindo um policial militar e três advogados. A operação cumpriu mandados de prisão e busca, resultou em prisões em flagrante e apreendeu cerca de R$ 160 mil em dinheiro, além de joias, veículos, celulares e documentos.

As investigações continuam para identificar novas vítimas, calcular os prejuízos e responsabilizar todos os envolvidos.