Fuga de indústrias ao Paraguai expõe urgência de reformas, diz Reinaldo

O Brasil enfrenta um êxodo silencioso de investidores. Enquanto Mato Grosso do Sul dá exemplo de crescimento econômico, atraindo empresas e indústrias desde a gestão de Reinaldo Azambuja, o cenário nacional preocupa: mais de 223 indústrias brasileiras já operam no Paraguai sob o regime da Lei de Maquila, representando 69% do total de 332 indústrias estrangeiras registradas no país vizinho — segundo dados do Ministério da Indústria e Comércio do Paraguai. A Argentina também tem recebido investidores brasileiros.

O alerta é do ex-governador e pré-candidato ao Senado, Reinaldo Azambuja, que participou no sábado da Convenção Nacional do PL, que lançou o nome do senador Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República. “A Convenção deu a largada para a mudança. É preciso virar a página da história do Brasil e construir um novo capítulo, com trabalho, responsabilidade e compromisso com o futuro. Flávio Bolsonaro representa esse projeto de renovação que muitos brasileiros desejam ver crescer. Juntos, seguimos em frente por um Brasil mais forte, próspero e unido”, afirmou.

Dados do Sebrae indicam que o fechamento de empresas cresceu 15,8%, totalizando 741 mil CNPJs encerrados — sendo 75% MEIs, 18% microempresas. O volume de encerramentos formais superou os níveis observados em anos anteriores, com destaque para os setores de comércio, serviços e indústria, que lideram tanto as aberturas quanto os fechamentos.

Enquanto isso, países vizinhos, especialmente o Paraguai se consolidam como destino de centenas de empresas brasileiras. A Lei de Maquila, criada em 1997, permite que indústrias instaladas no Paraguai importem insumos sem pagar impostos e exportem com tributação de apenas 1% sobre o valor agregado. O resultado é uma cadeia produtiva com custos que o Brasil não consegue igualar.

O Paraguai cresceu 6,6% em 2025, contra 2,3% do Brasil. Para 2026, a expectativa é de crescimento de 4,2% para o país vizinho, enquanto as projeções brasileiras seguem modestas. O Brasil já figura entre os 10 piores países do mundo para investidores, segundo o Global Tax Competitiveness Index.

Nos últimos anos, os tributos federais aumentaram e, junto com eles, a insegurança jurídica e os problemas de segurança pública se agravaram — fatores determinantes para que centenas de empresas mudassem para países vizinhos. O Paraguai cobra 10% de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e 10% de IVA, contra 34% de carga tributária corporativa no Brasil, onde a carga total sobre consumo se aproxima de 40% do PIB.

“Milhares de empresas do comércio, serviços e indústria fecharam definitivamente suas portas por não suportarem as pesadas cargas tributárias e a insegurança de investir no Brasil. O governo precisa agir para impedir essa debandada, que coloca a nação em risco economicamente, ameaçando o emprego e a renda das famílias”, alerta Reinaldo.

Ele também destacou a importância do Senado na tomada de decisões em favor de um Brasil melhor. “Ali, no Senado, será o palco da tomada de medidas capazes de proporcionar políticas de bem-estar para as famílias, tanto na área de emprego e renda, como na saúde, educação e infraestrutura.”