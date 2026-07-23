Cão é baleado ao proteger casa durante invasão em MS

Brutos é atingido por tiros durante fuga de suspeito

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Estado de saúde é estável e veterinária prevê alta após atendimento emergencial

O cão Brutos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (22), em Ribas do Rio Pardo, após tentar proteger a casa dos tutores durante a invasão de um suspeito que fugia da Operação Hércules. Segundo informações do portal Veja Folha, o homem pulou o muro da residência e entrou no quintal, momento em que o animal reagiu e acabou atingido por dois disparos, que acertaram a região lombar e uma das patas. Brutos recebeu atendimento veterinário imediato e passou por procedimentos para estabilizar o quadro.

De acordo com a veterinária Anúbia Nogueira, responsável pelo atendimento, o cachorro apresenta boa evolução e a expectativa é de alta nesta quinta-feira (23). A família relatou ter acordado assustada com a intensa movimentação policial e com o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a cidade durante a operação.

A Operação Hércules foi deflagrada pela Polícia Civil para cumprir mandados contra integrantes de uma facção criminosa investigada por envolvimento nos ataques contra Paulo César Pereira Neres, que sobreviveu a uma tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo, mas foi executado quatro dias depois no terminal rodoviário de Três Lagoas.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Comitê aprova regimento contra trabalho infantil

ANELISE PEREIRA - 0
O Comitê Municipal de Enfrentamento e Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) aprovou, nesta semana, o Regimento Interno que estabelece as normas de funcionamento do...
Leia mais

CBF testa impedimento semiautomático em jogos do Brasileirão

Milton - 0
CBF realiza testes off-line em Fluminense x Bragantino, Bahia x Chapecoense e Mirassol x Grêmio sem interferência no VAR A CBF realizará novos testes da...
Leia mais

Olheiro de roubo a joalheria é preso em São Gabriel do Oeste

Milton - 0
Terceiro suspeito é detido por apoio em assalto a joalheria O terceiro suspeito de envolvimento no roubo a uma joalheria em São Gabriel do Oeste...
Leia mais

Zeca do PT leva projeto de fortalecimento da agricultura familiar a Terenos

ANELISE PEREIRA - 0
Deputado visitou os assentamentos Nova Aliança e Patagônia, prestou contas do mandato e ouviu as principais demandas das famílias O deputado estadual Zeca do PT...
Leia mais