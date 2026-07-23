Cão é baleado ao proteger casa durante invasão em MS

Estado de saúde é estável e veterinária prevê alta após atendimento emergencial

O cão Brutos foi baleado na madrugada desta quarta-feira (22), em Ribas do Rio Pardo, após tentar proteger a casa dos tutores durante a invasão de um suspeito que fugia da Operação Hércules. Segundo informações do portal Veja Folha, o homem pulou o muro da residência e entrou no quintal, momento em que o animal reagiu e acabou atingido por dois disparos, que acertaram a região lombar e uma das patas. Brutos recebeu atendimento veterinário imediato e passou por procedimentos para estabilizar o quadro.

De acordo com a veterinária Anúbia Nogueira, responsável pelo atendimento, o cachorro apresenta boa evolução e a expectativa é de alta nesta quinta-feira (23). A família relatou ter acordado assustada com a intensa movimentação policial e com o helicóptero da Polícia Militar sobrevoando a cidade durante a operação.

A Operação Hércules foi deflagrada pela Polícia Civil para cumprir mandados contra integrantes de uma facção criminosa investigada por envolvimento nos ataques contra Paulo César Pereira Neres, que sobreviveu a uma tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo, mas foi executado quatro dias depois no terminal rodoviário de Três Lagoas.