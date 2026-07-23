Casares gastou R$ 1 milhão com cartão do São Paulo

Faturas revelam despesas pessoais com cartão do clube

O ex-presidente do São Paulo, Julio Casares, gastou mais de R$ 1 milhão com o cartão corporativo do clube entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025, segundo faturas obtidas pelo ge. Parte das despesas foi considerada de caráter pessoal, levando à devolução de R$ 560.401,74 em novembro de 2025. As cobranças incluem compras em lojas de luxo, como Prada, restaurantes renomados, casa de charutos, salão de beleza, consultas médicas e viagens ao exterior.

Os documentos também apontam gastos institucionais, como hospedagens da delegação e reuniões de trabalho, que não precisaram ser ressarcidos. O volume de despesas cresceu ao longo da gestão, chegando a mais de R$ 428 mil em 2024. Após sofrer impeachment e renunciar ao cargo, Casares agora responde a um processo interno e pode ser expulso do clube por suposta gestão temerária ou irregular.

O São Paulo também passou a adotar uma política formal para disciplinar o uso do cartão corporativo.