Homem surta e destrói portaria com caminhão em Terenos

Motorista é preso após causar danos e ameaçar policiais em empresa

Um homem de 43 anos foi preso após surtar e utilizar um caminhão para destruir a portaria da empresa onde trabalha, na noite de quinta-feira (23), na região central de Terenos. Segundo a ocorrência, o trabalhador também conduziu o veículo de maneira perigosa dentro das dependências do local.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em comportamento agressivo durante a abordagem. Conforme o registro, ele teria proferido ofensas contra os policiais e precisou ser contido com uso de arma de choque e spray de pimenta. Após ser levado para a delegacia, o homem afirmou que possui problemas de saúde que teriam provocado o surto e demonstrou arrependimento pelos atos. O proprietário da empresa informou que não tinha interesse em representar contra o funcionário.

O caso foi registrado como desacato na DEPAC de Campo Grande. O suspeito foi liberado após assinar termo de compromisso de comparecimento e a ocorrência segue em investigação.