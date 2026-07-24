Nelsinho Trad apresenta balanço de R$ 347 milhões em investimentos para Dourados

Nelsinho Trad presta contas de ações e projetos para o município

Milton
Publicado por Milton
Foto: Saulo Cruz

Recursos incluem emendas, financiamentos e investimentos em áreas estratégicas para o crescimento da cidade

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apresenta na próxima segunda-feira (27), em Dourados, um balanço dos investimentos destinados ao município durante seu mandato. A coletiva de imprensa será realizada às 14h30 e deve reunir informações sobre mais de R$ 347 milhões aplicados em ações e projetos.

Os recursos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares, verbas de bancada, financiamentos federais e internacionais. Entre os principais destaques estão investimentos em saúde, infraestrutura, educação, mobilidade urbana, cultura e desenvolvimento econômico.

Durante a apresentação, o senador também irá detalhar o financiamento de R$ 200 milhões do FONPLATA, que integra o programa Desenvolve Dourados, considerado o maior pacote de obras da história do município. A agenda também abordará novos desafios e perspectivas para Dourados e Mato Grosso do Sul.

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