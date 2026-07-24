Mulheres poderão usar spray de pimenta para defesa pessoal

Spray de defesa passa a ter regras para compra e uso

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Lei autoriza porte de spray de pimenta por mulheres adultas

Mulheres maiores de 18 anos já podem comprar e portar spray de pimenta para defesa pessoal em todo o Brasil. A autorização está prevista na Lei nº 15.474, sancionada pela Presidência da República e publicada nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial da União. A medida permite a comercialização e posse de dispositivos de menor potencial ofensivo, desde que aprovados pelos órgãos competentes. O produto deverá ser utilizado somente para conter ameaças à integridade física ou sexual em situações de risco.

Para adquirir o equipamento, será necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e declaração de que não possui condenação por crime doloso com violência ou grave ameaça. A venda deverá ser registrada pelos estabelecimentos autorizados. A legislação também criou um programa nacional de capacitação sobre defesa pessoal e uso responsável de instrumentos de menor potencial ofensivo.

O spray será de uso individual e não poderá conter substâncias letais ou de toxicidade permanente.

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