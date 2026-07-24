Defesa Civil emite alerta amarelo para tempestades 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta nesta sexta-feira (24) sobre o risco de tempestade com ventos intensos na Capital a partir das 8h às 22h59 de amanhã (25). 

Alerta emitido pela Defesa Civil

O alerta amarelo foi emitido pela possibilidade de chuvas associadas a ventos intensos. A previsão é seja entre 20 e 30 milímetros de precipitação por hora ou até 50 milímetros em um único dia. 

Ainda conforme o alerta, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade. O alerta foi feito pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156. Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193. 

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