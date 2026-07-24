Mãe troca arquibancada pelo tatame e entra no judô inspirada pelas filhas

História de dedicação em família fortalece o judô de Mato Grosso do Sul

A paixão pelo judô começou na arquibancada, mas levou Letícia Peretto Prado, de 37 anos, para dentro do tatame. Inspirada pela dedicação das filhas Heloísa e Helena, de 12 e 13 anos, a mãe passou a treinar e disputar competições em Campo Grande.

A trajetória da família no esporte começou em Bodoquena, onde as meninas tiveram os primeiros contatos com a modalidade. Após a mudança para a Capital, elas seguiram treinando em um projeto ligado à Paróquia Maria Auxiliadora.

Há cerca de quatro anos, as irmãs participam de torneios estaduais e nacionais, acumulando experiências e conquistas. Ao acompanhar a rotina de treinos e competições, Letícia decidiu deixar o papel de espectadora e também praticar judô.

A mãe chegou a competir, mas precisou interromper as atividades após uma lesão no joelho. Mesmo afastada, pretende retornar aos treinos e voltar às disputas, motivada pelo exemplo das filhas.

Heloísa e Helena seguem representando Mato Grosso do Sul em campeonatos pelo país. Heloísa já participou de eventos internacionais e conquistou recentemente medalha de bronze em competição regional, enquanto Helena também mantém participação em torneios nacionais.