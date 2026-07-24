Cármen Lúcia diz que democracia depende da participação popular

Ministra também defendeu segurança das urnas eletrônicas e valorizou participação cidadã

A ministra do STF, Cármen Lúcia, afirmou que a democracia está nas mãos do povo e não concentrada em instituições ou palácios. A declaração ocorreu durante o lançamento do livro “Pela mão do povo — Democracia e voto no Brasil”, na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

A obra, escrita em parceria com a cientista política Heloisa Starling, resgata momentos da história democrática brasileira e destaca a importância das eleições, das leis e da participação popular na construção da cidadania.

Durante o evento, Cármen Lúcia defendeu que o exercício democrático vai além do dia da votação e depende da atuação constante da sociedade. A ministra também afirmou que as urnas eletrônicas possuem segurança e transparência comprovadas por processos de auditoria.

Cármen Lúcia ressaltou ainda que movimentos populares já foram responsáveis por mudanças importantes no país, citando como exemplo a aprovação da Lei da Ficha Limpa. Segundo ela, a democracia precisa de participação ativa e permanente dos cidadãos.

A ministra destacou também a relação entre direito, literatura e cultura, afirmando que a arte fortalece a liberdade e funciona como base para uma sociedade democrática.