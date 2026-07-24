Governo reconhece emergência em 17 cidades do RS

Temporais e vendavais atingem municípios gaúchos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Defesa Civil POA/Divulgação

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 17 municípios do Rio Grande do Sul afetados por tempestades e vendavais registrados em julho. A medida foi publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União por meio da Portaria nº 2.382.

A maior parte das cidades teve danos provocados por chuvas intensas, incluindo Áurea, Braga, Constantina, Dois Irmãos das Missões, Floriano Peixoto, Getúlio Vargas e Humaitá. Apenas Eldorado do Sul teve o reconhecimento devido a vendaval.

Com a decisão, as prefeituras podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil, assistência à população e recuperação das áreas atingidas. Os valores podem ser usados para compra de alimentos, água, kits de higiene e restabelecimento de serviços essenciais.

Desde o início de junho, o estado enfrenta uma sequência de temporais que causaram prejuízos em diversas regiões. Segundo a Defesa Civil gaúcha, cerca de 140 municípios registraram danos relacionados a inundações, com milhares de moradores afetados.

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