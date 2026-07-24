As Dez Mais

Sexta, 24 de julho de 2026.

Hoje é dia Suinocultor.

Faltam 16 dias para o DIA DOS PAIS!

Manchetes do Correio do Estado:

-Decisão do TCU deve atrasar a licitação da ferrovia Malha Oeste…

-Riedel vão apoiar Flávio…

-Crimes de pistolagem têm salto em julho e somam 8 vítimas…

Este programa será ouvido por gente que sabe que…

“Quando o homem diz ‘e ponto final’ isso é uma vírgula. Mas, quando mulher põe um ‘ponto final’ seja lá no que for, pode acreditar: é ponto final mesmo!”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital, Promoção ‘seu pai de biz zerinha’ pelo fone 99 557 69 89 com a palavra moto; e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Menininha foi levada ‘cinco’ vezes à UPA do Tiradentes para fazer o teste do pezinho e acredite se quiser: não conseguiu!

2ª)

Mulher foi fazer preventivo na mesma UPA e não conseguiu, saindo de lá chorando com as grosserias que lhe fizeram…

3ª)

Apreenderam 260 toneladas de madeira vindas da Bolívia sob a alegação de que estavam impregnadas por cocaína líquida. Não estavam. Exames periciais deram negativos…

4ª)

Prefeita Adriane impôs exigências a HP: ônibus novos, com ar-condicionado, tarifas sem aumento, Terminais reformados e nada de gracinhas senão…

5ª)

Senhorzinho de 87 anos foi chamado para ser operado na Santa Casa. Na hora agá o médico – com ele já na mesa de operação-desistiu, alegando ‘falta de material’…

6ª)

De 1º a 23 deste mês em Campo Grande foram 8 execuções, os famosos ‘crimes por pistolagens’…

7ª)

De ‘vento em popa’ a promoção “Meu pai merece uma Biz” do programa ‘Boca do Povo’. Das 5 mil inscrições já foram vendidas 2,5 mil. Interessados ligar para 67 99 667 69 89 e escolher seu número…

8ª)

UPA da Vila Carlota sem funcionamento. Ladrões roubaram os fios e a unidade teve que fechar as portas para esperar reparos urgentes…

9ª)

O comentarista e ex-craque Neto deu um ‘esbrega’ em Neymar que reclamou dos ‘escrachos’ que vem recebendo desde a Copa. Para Neto “Neymar age como criancinha mimada…”.

10ª)

Prefeita Adriane Lopes assinou a ‘ordem de serviço’ que autoriza o início das obras de asfaltamento do Los Angeles que há 50 anos esperou por esse momento. Parabéns!

Chicotadas do dia!

Nesta semana duas crianças morreram em MS com o ‘desafio do desodorante’: uma em S. Gabriel D’Oeste e outra em Naviraí. Disso pouco se fala ou se tomam providências. Para essas ‘coisas medonhas’ que pululam na internet as nossas triplas-triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Núbia Lima; deputado estadual Paulo Corrêa; Sandro Benites; Sidney Terena; Zilda Moura; Larissa Farias; Fernando Wendling; Dr. Rudi Pelizzon; Flávio Seiji Kawakami; Carmem Morais; Fábio Henrique Santullo e Darci Zine.

Carnêt Social a página elegante da cidade:

Horácio Andrino: da Agehab; Elizandra Souza: da Slogan Publicidade; Douglas Azia: vereador de Sonora; Emerson Borges: filho do amigo Luizinho da Farmácia e aos prefeitos interioranos: Guga (Jardim), Josmail (Bonito) e Rodrigo Freitas, de Cassilândia.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.