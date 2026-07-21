Jornal inglês critica Messi após derrota na final da Copa

Críticas destacaram a carreira do jogador, mas questionaram sua postura nos minutos finais da decisão.

O jornal inglês The Mirror publicou duras críticas ao comportamento de Lionel Messi após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. O colunista Jeremy Cross classificou a atitude do craque argentino como “petulante e vergonhosa” e afirmou que o episódio prejudicou a imagem construída pelo jogador ao longo da carreira.

Apesar dos comentários negativos, o jornalista reconheceu a importância de Messi no torneio, destacando seus recordes e o desempenho que levou a Argentina até a decisão. A crítica principal foi direcionada à reação do atleta durante a confusão envolvendo jogadores das duas seleções e a tentativa de chamar a atenção da arbitragem para uma possível infração.

Segundo Cross, um jogador da dimensão de Messi deveria demonstrar maior equilíbrio em momentos de derrota. O colunista afirmou que a cena gerou constrangimento e poderia ser lembrada como um dos momentos mais decepcionantes da trajetória do argentino, mesmo diante de uma carreira marcada por grandes conquistas.

A Espanha conquistou o título mundial ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ferran Torres. Após a decisão, a postura dos argentinos durante a premiação também gerou repercussão internacional, aumentando o debate sobre comportamento esportivo.