SIDROLÂNDIA: Projeto Lote Urbanizado convoca pré-selecionados da etapa II do Américo Nantes

A Coordenadoria Executiva de Habitação e Urbanismo publicou nesta segunda-feira (21), no Diário Oficial dos Municípios, a convocação dos beneficiários pré-selecionados do Projeto Lote Urbanizado – Américo Nantes Etapa II para apresentarem a documentação necessária à continuidade do processo habitacional.

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O prazo para comparecimento é de 15 dias, contado a partir da publicação do documento. O atendimento é realizado na Coordenadoria Executiva de Habitação e Urbanismo, localizada na Rua São Paulo, nº 1.386, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Os documentos devem ser apresentados em cópia, acompanhados dos originais para conferência.

Entre os documentos exigidos estão:

– RG e CPF do titular e do cônjuge ou companheiro;

– Comprovante de estado civil;

– Comprovante de endereço atualizado;

– Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;

– Comprovante de renda;

– Laudo médico para pessoa com deficiência, quando aplicável.

O comprovante de estado civil deve corresponder à situação atual do beneficiário, podendo ser certidão de nascimento, certidão de casamento ou documento com averbação de divórcio ou óbito.

Os beneficiários que não comparecerem dentro do prazo estabelecido poderão ser considerados desistentes ou desclassificados. Nesse caso, as convocações seguirão a ordem de classificação prevista no processo.

Informação importante

Quem possui cadastro na Habitação e ainda não tem ou não informou o Número de Identificação Social (NIS) deve regularizar a situação o quanto antes. Após obter ou atualizar o NIS no CadÚnico, é necessário apresentar o número à Coordenadoria de Habitação para manter o cadastro atualizado e participar dos próximos projetos habitacionais.