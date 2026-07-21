Fifa pune São Paulo com transfer ban por dívida com a Lazio

Clube paulista fica impedido de registrar novos jogadores após atraso em pagamento

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação / São Paulo

Diretoria afirma que reforços já registrados no BID poderão atuar normalmente.

O São Paulo foi punido pela Fifa nesta terça-feira (21) com um transfer ban, medida que impede o clube de registrar novos jogadores. A sanção ocorreu após o atraso no pagamento da primeira parcela da compra do meio-campista Marcos Antônio, adquirido junto à Lazio, da Itália, por cerca de 1,05 milhão de euros, aproximadamente R$ 6 milhões.

A negociação do volante foi acertada em quatro parcelas e o clube paulista ainda não quitou o primeiro compromisso financeiro previsto no contrato. Marcos Antônio, que teve o vínculo definitivo firmado com o São Paulo até 2030, é considerado uma peça importante do elenco comandado por Dorival Júnior.

O jogador recebeu valorização salarial e passou a ter multa rescisória de 100 milhões de euros para o mercado internacional e R$ 900 milhões para clubes brasileiros. Mesmo com o interesse de outras equipes, como o Flamengo, a diretoria conseguiu manter o atleta no elenco.

O São Paulo informou que os reforços que já apareceram no Boletim Informativo Diário (BID), como Newton, Aurélio Buta e Victor Sá, estão liberados para atuar. O clube também afirmou que os pedidos de registro foram enviados antes da comunicação oficial da punição pela Fifa.

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