TRE-MS define locais de voto em trânsito para Eleições 2026 em MS

Eleitores poderão votar fora do domicílio eleitoral em Campo Grande e Dourados

Milton
Publicado por Milton
Foto: TRE/Ilustrativa

Serviço permite que eleitores regularizados votem fora da cidade de origem durante o pleito

O TRE-MS definiu os locais que receberão a votação em trânsito nas Eleições 2026. O serviço estará disponível em Campo Grande e Dourados para eleitoras e eleitores que estiverem fora do município onde possuem domicílio eleitoral, desde que façam a solicitação dentro do prazo estabelecido.

A habilitação para votar em trânsito poderá ser requerida entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2026, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O eleitor deverá apresentar documento oficial com foto e estar com a situação regularizada junto à Justiça Eleitoral.

Em Campo Grande, a votação ocorrerá no Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro. Em Dourados, o atendimento será realizado na Paróquia São José Operário, na Avenida Marcelino Pires, Centro.

O voto em trânsito permite a participação nas eleições fora da seção de origem sem alterar o cadastro eleitoral. Eleitores que votarem dentro do mesmo Estado poderão escolher todos os cargos em disputa, enquanto aqueles em outra unidade da Federação votarão apenas para presidente e vice-presidente.

A regra também estabelece que quem solicitar o voto em trânsito e não comparecer deverá justificar a ausência. As normas seguem a Resolução-TSE nº 23.751/2026, e dúvidas podem ser esclarecidas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Atenção condutor: Rodolfo José Pinho terá bloqueio total 

ANELISE PEREIRA - 0
Os motoristas que circulam pela região do Jardim Bela Vista precisam redobrar a atenção e planejar rotas alternativas neste fim de semana. A Agência...
Leia mais

Seca no Centro do Brasil ameaça segunda safra de milho

Milton - 0
Previsão aponta chuvas abaixo da média em regiões produtoras nos próximos meses O avanço da seca nas regiões centrais do país coloca em alerta produtores...
Leia mais

Agricultoras amazônicas criam soluções contra o clima extremo

Milton - 0
Sistemas agroflorestais ampliam renda, segurança alimentar e proteção ambiental Mulheres de comunidades tradicionais da Amazônia estão se organizando para enfrentar os impactos das mudanças climáticas...
Leia mais

Deputado Zé Teixeira atua para garantir Novo Plano Estadual de Educação

Milton - 0
Garantir infraestrutura digna e ensino de excelência para os estudantes sul-mato-grossenses. Com este objetivo prático, o deputado estadual Zé Teixeira (PL) acionou o Governo...
Leia mais