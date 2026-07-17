TRE-MS define locais de voto em trânsito para Eleições 2026 em MS

Serviço permite que eleitores regularizados votem fora da cidade de origem durante o pleito

O TRE-MS definiu os locais que receberão a votação em trânsito nas Eleições 2026. O serviço estará disponível em Campo Grande e Dourados para eleitoras e eleitores que estiverem fora do município onde possuem domicílio eleitoral, desde que façam a solicitação dentro do prazo estabelecido.

A habilitação para votar em trânsito poderá ser requerida entre os dias 20 de julho e 20 de agosto de 2026, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente nos cartórios eleitorais. O eleitor deverá apresentar documento oficial com foto e estar com a situação regularizada junto à Justiça Eleitoral.

Em Campo Grande, a votação ocorrerá no Sebrae, localizado na Avenida Mato Grosso, nº 1.681, Centro. Em Dourados, o atendimento será realizado na Paróquia São José Operário, na Avenida Marcelino Pires, Centro.

O voto em trânsito permite a participação nas eleições fora da seção de origem sem alterar o cadastro eleitoral. Eleitores que votarem dentro do mesmo Estado poderão escolher todos os cargos em disputa, enquanto aqueles em outra unidade da Federação votarão apenas para presidente e vice-presidente.

A regra também estabelece que quem solicitar o voto em trânsito e não comparecer deverá justificar a ausência. As normas seguem a Resolução-TSE nº 23.751/2026, e dúvidas podem ser esclarecidas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.