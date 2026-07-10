Deputado Hashioka fortalece diálogo institucional com a Secretaria de Estado de Fazenda

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na tarde de quarta-feira, 8, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) reuniu-se com o secretário de Estado de Fazenda, Flávio Cesar Mendes, na sede da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. O encontro integrou a agenda institucional do parlamentar junto aos órgãos do Governo do Estado, reforçando a parceria voltada ao fortalecimento das políticas públicas e ao desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados à atuação da Sefaz e à importância do diálogo permanente entre o Poder Legislativo e o Executivo na construção de soluções que contribuam para o desenvolvimento econômico do Estado. Hashioka ressaltou que a aproximação com as secretarias estaduais é fundamental para acompanhar demandas de diversos setores produtivos e buscar alternativas que promovam um ambiente favorável ao crescimento dos municípios.

Para o parlamentar, o diálogo entre os Poderes é indispensável para compreender os desafios enfrentados por cada área da administração pública e colaborar na construção de soluções que beneficiem a população e fortaleçam a economia de Mato Grosso do Sul. “A Sefaz desempenha papel estratégico na gestão dos recursos públicos e na formulação de políticas que garantem o equilíbrio das contas estaduais, a arrecadação tributária e o financiamento de programas e investimentos para MS”, afirmou o deputado.

Ao longo do mandato, Hashioka tem mantido interlocução constante com as secretarias e autarquias estaduais, buscando estreitar a cooperação institucional e acompanhar pautas relevantes para os municípios sul-mato-grossenses. Para o parlamentar, essa atuação conjunta fortalece a gestão pública, amplia o diálogo entre os Poderes e contribui para a implementação de políticas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.

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