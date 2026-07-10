AMAMBAI: Servidoras participam de capacitação estadual sobre diagnóstico e tratamento da leishmaniose

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue investindo na qualificação permanente de seus profissionais para fortalecer os serviços oferecidos à população.

Representando o município, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sinthia Maciel Neves, e a coordenadora da Assistência Farmacêutica Municipal, Maiara de Farias, participaram da capacitação sobre diagnóstico e tratamento da leishmaniose, realizada na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande.

A programação reuniu especialistas do Ministério da Saúde e contou com palestras, oficinas práticas e estudos de caso, proporcionando atualização técnica sobre os protocolos vigentes para o diagnóstico, manejo clínico e tratamento da doença.

A participação das servidoras reforça o compromisso da administração municipal com a educação permanente em saúde. A atualização dos conhecimentos contribui para a identificação precoce da leishmaniose, a adoção de condutas baseadas em evidências científicas e a realização de um tratamento adequado, reduzindo riscos de complicações e auxiliando no controle da transmissão da doença.

Além disso, a capacitação fortalece a atuação das equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde, proporcionando mais segurança aos profissionais para possíveis atendimentos no município e garantindo uma assistência cada vez mais qualificada, eficiente e segura à população.