AMAMBAI: Servidoras participam de capacitação estadual sobre diagnóstico e tratamento da leishmaniose

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue investindo na qualificação permanente de seus profissionais para fortalecer os serviços oferecidos à população.

Representando o município, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Sinthia Maciel Neves, e a coordenadora da Assistência Farmacêutica Municipal, Maiara de Farias, participaram da capacitação sobre diagnóstico e tratamento da leishmaniose, realizada na Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser, em Campo Grande.

A programação reuniu especialistas do Ministério da Saúde e contou com palestras, oficinas práticas e estudos de caso, proporcionando atualização técnica sobre os protocolos vigentes para o diagnóstico, manejo clínico e tratamento da doença.

A participação das servidoras reforça o compromisso da administração municipal com a educação permanente em saúde. A atualização dos conhecimentos contribui para a identificação precoce da leishmaniose, a adoção de condutas baseadas em evidências científicas e a realização de um tratamento adequado, reduzindo riscos de complicações e auxiliando no controle da transmissão da doença.

Além disso, a capacitação fortalece a atuação das equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde, proporcionando mais segurança aos profissionais para possíveis atendimentos no município e garantindo uma assistência cada vez mais qualificada, eficiente e segura à população.

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