Hashioka reforça parceria com Imasul em prol da agenda ambiental de Mato Grosso do Sul

Na busca por fortalecer a parceria com os órgãos estaduais e contribuir para o avanço das políticas ambientais em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) reuniu-se, na tarde desta quarta-feira, 8, com o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), André Borges. O encontro foi realizado na sede da autarquia, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e contou também com a participação do técnico ambiental de Dourados, Virgílio Vieira de Olival.



Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados à gestão ambiental e aos desafios enfrentados pelos municípios, reforçando a importância da atuação integrada entre o Poder Legislativo e os órgãos técnicos do Governo do Estado. A agenda reafirma o compromisso de Hashioka em manter diálogo permanente com as secretarias e autarquias estaduais para encaminhar demandas municipais e contribuir com iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável.



“O crescimento econômico precisa caminhar lado a lado com a preservação ambiental. Por isso, é fundamental mantermos esse diálogo com o Imasul, que desempenha um papel estratégico na gestão dos recursos naturais e na construção de soluções técnicas que atendam às necessidades dos municípios sem abrir mão da sustentabilidade”, afirmou o parlamentar.



A reunião integra a agenda institucional de Hashioka junto aos órgãos e secretarias governamentais, consolidando uma parceria voltada ao aprimoramento das políticas públicas ambientais e ao atendimento das demandas dos municípios sul-mato-grossenses.