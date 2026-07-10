Inscrições para cursinho da Sejuv começam nesta sexta

A Prefeitura de Campo Grande abriu, nesta sexta-feira (10), as inscrições para o cursinho preparatório gratuito da Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv), voltado a jovens de 15 a 19 anos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao todo, serão ofertadas 300 vagas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

As vagas serão distribuídas em três lotes de 100 vagas cada. O primeiro foi aberto nesta sexta-feira (10), o segundo será disponibilizado no dia 14 de julho e o terceiro no dia 16, ampliando as oportunidades para os estudantes interessados em se preparar para o Enem e vestibulares.

O cursinho é destinado a estudantes da rede pública e também da rede particular que sejam bolsistas. As aulas serão realizadas aos sábados, entre os dias 25 de julho e 5 de dezembro, com turmas no período da manhã na sede da Sejuv e, à tarde, na própria secretaria e também na UFMS.

Ao longo do curso, os participantes terão acesso a conteúdos das principais áreas do conhecimento, em uma preparação voltada tanto para o Enem quanto para os principais vestibulares.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv, clicando aqui. No momento do cadastro, é necessário informar um número de telefone para que a equipe da secretaria entre em contato com os candidatos selecionados neste primeiro lote e realize a pré-inscrição.

A confirmação da matrícula será feita na próxima segunda-feira, às 8h30, no Teatro do Paço Municipal, quando os estudantes deverão apresentar a documentação exigida para concluir a inscrição. Na ocasião, também serão repassadas orientações sobre o funcionamento do curso e os locais das aulas.