Eucalipto cai e mata trabalhador em Anhanduí

Perícia investiga possíveis falhas de segurança no corte de eucaliptos realizado no antigo barracão da Cotrijuí

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Eucalipto cai fora da direção prevista e mata homem de 30 anos

Trabalhador de 30 anos morreu na tarde desta quinta-feira (9) após ser atingido por um eucalipto durante um serviço de corte de madeira no distrito de Anhanduí, em Campo Grande. A vítima foi identificada como Kamil da Silva, que realizava o trabalho em uma área próxima ao antigo barracão da Cotrijuí.

Segundo testemunhas, a árvore caiu em uma direção diferente da planejada e atingiu o local onde parte da equipe estava concentrada. O impacto provocou graves ferimentos, principalmente na região da cabeça, e o trabalhador morreu antes da chegada do socorro.

O Samu foi acionado, mas encontrou Kamil já sem vida sob o tronco da árvore. A Perícia Técnica esteve no endereço para analisar as circunstâncias do acidente e verificar possíveis falhas durante o procedimento de corte.

O responsável pela compra dos eucaliptos e contratação da equipe prestou informações às autoridades. O caso foi registrado na Depac-Cepol como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela Polícia Civil.

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