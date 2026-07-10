Gaeco apreende R$ 3 milhões em cheques em MS

Operação apura supostas fraudes em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

O Gaeco apreendeu mais de R$ 3 milhões em cheques durante a Operação Gutenberg, deflagrada para investigar um suposto esquema de fraudes em contratos públicos. A força-tarefa também recolheu mais de R$ 200 mil em dinheiro vivo, parte ainda com lacres do Banco Central.

Segundo o MPMS, a investigação apura uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de R$ 27 milhões por meio de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. Até o momento, 14 pessoas foram presas e dois investigados seguem foragidos.

Dos 43 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça, 40 foram cumpridos em cidades de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. A operação também resultou em três prisões em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Entre os alvos estão empresários, servidores públicos, profissionais da saúde, advogados e o ex-prefeito de Fátima do Sul, Junior Vasconcelos. O Gaeco aponta que o grupo teria usado contratos de livros paradidáticos e influência na regulação da saúde para obter vantagens financeiras.