As Dez Mais

Sexta, 10 de julho de 2026.

HOJE É DIA MUNDIAL DA PIZZA.

Faltam 6 dias para o Aniversário de Miranda.

Manchetes do Correio do Estado:

Esquema de corrupção furou fila de 25 mil pessoas à espera de exames/////dispara o número de empresas do agro em recuperação judicial//////Bernal pede prisão domiciliar, alegando risco de morte súbita.

Este programa será ouvido por gente que sabe que: “Uma mulher tola trata seu homem como servo e acaba se tornando a esposa de um servo. Uma mulher sábia trata seu homem como um rei e se torna sua rainha”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e BOCA DO POVO: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Encontrar o chamado ‘caminho do meio’ é o esforço que a Associação dos Beneficiários da CASSEMS pretende encontrar. Organizou hoje um protesto contra a ‘Taxa do Cônjuge’ que elevou o valor de 35 para 450 reais por família, na CASSEMS…

2ª)

A movimentação de hoje que dizia reunir 3 mil pessoas não foi além de 200 pessoas. O final da ‘bagaça’ ninguém sabe. A real é, que a entidade não mais suporta o prejuízo dos cônjuges segurados…

3ª)

O deputado federal Marcos Pollon foi ao gabinete de Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho e constestou os critérios, afirmando que ‘não aceitaria a decisão sem discussão’. A direção do PL estabeleceu decisão final antes da convenção do partido…

4ª)

A briga continua entre Pollon e Contar. Contar segue como uma possibilidade, mas a decisão de Pollon reabriu a discussão e a disputa interna no PL pela vaga ao senado, segue indecisa.

5ª)

Maycon Nogueira virou espetaculoso, desta vez em Plenário na Câmara. Ameaçou ensaiar um ‘strip’ arrancando o paletó, e as bravatas, mais uma vez resultaram noutra representação contra o vereador por falta de decoro parlamentar. O presidente da Casa assistiu de camarote…

6ª)

Alcides Bernal está com medo de morrer ‘de repente’ com seu problema cardíaco, mas não pensou nisso quando puxou o gatilho duas vezes para matar o fiscal de rendas Roberto Carlos Mazzini. A justiça sabe que se ‘der moleza’ Bernal anoitece e não amanhece…

7ª)

Quem ganha salário-mínimo em Campo Grande está gastando só em alimentação mensal R$ 846 reais. A comida aqui está “comendo” 56% da renda de quem trabalha. Os dados são da CONAB.

8ª)

O ex-prefeito Marquinhos Trad, irmão do senador Nelsinho Trad, está sendo apontado como o responsável pela ‘falência’ do comércio central desta Capital com o tal ‘Reviva Centro’. Na área central a popularidade dos Trads está mais baixa que diferencial de sapo…

9ª)

Os ‘canalhas’ que usavam a regulação de vagas para vender livros inservíveis às prefeituras vão permanecer em ‘cana’. O ‘chefão’ da quadrilha ganhava de salário 62 mil por mês e queria mais…

10ª)

Reportagem de hoje com ‘Correio do Estado’ mostra que no ‘esquema’ derrubado pela Operação Gutemberg do GAECO, pelo menos 25 mil pessoas foram prejudicadas com o ‘passa na frente’ que faziam em nome dos “bons” negócios da quadrilha.

Chicotadas do dia!

O GAECO apreendeu R$ 3 milhões de reais em cheques e 200 mil em dinheiro com a quadrilha que fraudava vagas na Saúde com a venda de livros ‘paradidáticos’. Mãe, filha e filho e o resto da quadrilha seguiram para o PTRAN – Presídio de Trânsito. Esses canalhas não tinham consciência do mal que estavam fazendo e prejudicaram 25 mil pessoas. Num país como a Indonésia estariam na chamada ‘fila do tiro’. Merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

D. Marilda Ramai: de Terenos; Marcela Fabrício Bellé; Dra. Patrícia Mitie Nakamura; Aracy Lopes; Tereza Cristina Razuk; Maria Rita Zinn; Ciro Antônio Salce Mello; Satoru Hayashida; Meire Holsback e Kátia Mayumi Nakamura Matsubara.

Carnêt Social: a página elegante da cidade:

Pessoal da Panificadora Toscana: o melhor bolinho de bacalhau e a cerveja ‘canela de pedreiro’ desta Capital; Giselle Marques: advogada e pré-candidata a deputada federal pelo PT; Suelly Lopes Telles: presidente o HCAA; Cel Waldir Acosta: da AGEMS; Gustavo Pereira: diretor do site JD1; Odilon Ribeiro: ex-prefeito de Aquidauana e pré-candidato a deputado estadual e Dra. Maria de Lourdes Cano: delegada de Polícia Civil de MS.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuui.