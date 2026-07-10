MS-135 terá R$ 55 milhões em asfalto até usina de Costa Rica

Trecho de 17,79 quilômetros entre a BR-359 e a usina Atvos será pavimentado pelo Governo de Mato Grosso do Sul

O Governo de Mato Grosso do Sul abriu licitação para pavimentar 17,79 quilômetros da rodovia MS-135, em Costa Rica, com investimento estimado em R$ 55,63 milhões. A obra será executada pela Agesul e contempla o trecho entre a BR-359 e a região da usina Atvos.

A concorrência eletrônica está prevista para o dia 27 de julho e terá como critério o menor preço. A pavimentação é considerada estratégica para ampliar a ligação entre Costa Rica, Alcinópolis e importantes corredores de transporte da produção agropecuária e industrial.

A MS-135 também deve beneficiar a logística da usina Atvos, uma das principais empresas do setor sucroenergético do Estado. O empreendimento faz parte dos investimentos previstos para melhorar a infraestrutura regional e impulsionar o desenvolvimento econômico.