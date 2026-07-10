Pressão de Pollon reabre disputa por vaga ao Senado no PL de MS

Convenção estadual do PL está marcada para 1º de agosto, aumentando a pressão por uma decisão final

A disputa pela segunda vaga ao Senado pelo PL em Mato Grosso do Sul voltou a gerar tensão nos bastidores após uma ofensiva do deputado federal Marcos Pollon junto à direção nacional da legenda. O parlamentar esteve em Brasília e cobrou explicações sobre a escolha do ex-deputado estadual Capitão Contar como pré-candidato, fazendo a cúpula do partido reabrir as negociações.

Durante a reunião com Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho, Pollon contestou os critérios adotados para a indicação e afirmou que não aceitaria a decisão sem discussão. Diante da pressão, dirigentes nacionais passaram a tratar o assunto como uma questão ainda em aberto.

A direção do PL agora avalia a composição da chapa antes da convenção estadual marcada para 1º de agosto, em Campo Grande. Enquanto Contar segue como uma possibilidade, a reação de Pollon impediu que a escolha fosse considerada definitiva e ampliou a disputa interna pela vaga ao Senado.