Homem arrasta onça-parda viva pelo rabo em rodovia de SP

Cena inusitada mobiliza Polícia Ambiental após onça ser vista em estrada de Piracicaba

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/redes sociais

Felino foi visto na Rodovia Cornélio Pires, em Piracicaba, e caso chamou atenção das autoridades ambientais

Uma onça-parda viva foi flagrada sendo puxada pelo rabo no meio da Rodovia Cornélio Pires (SP-127), em Piracicaba (SP), na manhã desta terça-feira (7). As imagens mostram um motociclista retirando o animal da pista e levando-o até o canteiro central da via. A cena mobilizou equipes ambientais, que foram acionadas por uma médica veterinária da Faculdade de Americana (FAM) para auxiliar o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em um possível manejo do felino.

A concessionária responsável pelo trecho informou que enviou equipes ao local indicado, mas a onça não foi encontrada. A Prefeitura de Piracicaba também informou que busca informações sobre o paradeiro do animal. A Polícia Ambiental confirmou o atendimento da ocorrência e acompanha o caso para esclarecer as circunstâncias envolvendo a captura e o deslocamento da onça-parda.

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