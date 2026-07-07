Argentina protagoniza virada histórica e elimina Egito em jogo épico na Copa do Mundo

Enzo Fernández decide nos acréscimos e coloca Argentina nas quartas da Copa

Milton
Publicado por Milton
Foto: Elsa/Getty Images

Seleção argentina marcou três gols na reta final e transformou derrota quase certa em uma das maiores viradas da história dos Mundiais.

A Argentina viveu uma noite histórica nesta terça-feira (7) ao vencer o Egito por 3 a 2, de virada, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. A seleção sul-americana chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu nos minutos finais e garantiu a classificação em um duelo marcado por emoção e drama.

O Egito surpreendeu a atual campeã mundial com gols de Ibrahim e Zico, além de uma forte marcação que dificultou a criação argentina. Lionel Messi ainda desperdiçou um pênalti no primeiro tempo, aumentando a pressão sobre a equipe comandada por Lionel Scaloni.

Na reta final, a Argentina partiu para o ataque e iniciou uma reação impressionante. Romero marcou o primeiro, Messi empatou o confronto e Enzo Fernández apareceu como herói ao fazer o gol da virada aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo uma vitória que parecia impossível.

Com o resultado, a Argentina avança para as quartas de final da Copa do Mundo e agora aguarda o vencedor do duelo entre Suíça e Colômbia. A partida decisiva será disputada no próximo sábado (11), em Kansas City.

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