Estratégia Aluno Imunizado alcança adesão de 98,7% dos municípios e aplica mais de 30 mil doses

Primeira edição da iniciativa contou com adesão de 78 municípios e reforçou a integração entre Saúde e Educação em todo o Estado

A 1ª edição da Estratégia Aluno Imunizado consolidou-se como uma importante ação para o fortalecimento da vacinação de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul. Desenvolvida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Imunização, em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), a iniciativa resultou na aplicação de 30.339 doses de vacinas e alcançou adesão de 78 dos 79 municípios sul-mato-grossenses, o equivalente a 98,73% do total.

Em Mato Grosso do Sul, a Estratégia Aluno Imunizado foi desenvolvida pela SES, por meio da Coordenadoria Estadual de Imunização, em parceria com a SED e o PSE (Programa Saúde na Escola), fortalecendo as ações de vacinação no ambiente escolar. Como forma de incentivar iniciativas dessa natureza em todo o país, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 10.205, de 5 de fevereiro de 2026, para apoiar a vacinação nas escolas, promover a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos e ampliar as ações de imunização no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Realizada, em sua maioria, entre os dias 5 e 15 de maio de 2026, a estratégia ampliou o acesso às vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e reforçou a integração entre os setores da Saúde e da Educação, por meio da verificação das cadernetas, vacinação nas escolas, busca ativa de estudantes com esquemas vacinais incompletos e atividades de educação em saúde.

Saúde e Educação unidas pela vacinação

Para a coordenadora estadual de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, os resultados demonstram o compromisso dos municípios com a proteção da população infantojuvenil.

“A Estratégia Aluno Imunizado mostrou a força da atuação integrada entre Saúde e Educação. A vacinação no ambiente escolar facilita o acesso das famílias aos imunizantes, amplia as oportunidades de vacinação e contribui diretamente para a atualização da situação vacinal de crianças e adolescentes”, destaca Ana Paula.

A parceria entre a SES e a SED foi fundamental para o êxito da ação, permitindo mobilização conjunta das redes municipais de saúde e educação em todo o Estado.

“A união entre Saúde e Educação fez a diferença e demonstrou que, quando trabalhamos de forma articulada, conseguimos alcançar mais estudantes e ampliar a proteção coletiva. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais essa estratégia nos próximos anos”, acrescenta a coordenadora.

Para a coordenadora de Psicologia e Serviço Social Educacional da SED, Paola Evangelista, a ampla adesão dos municípios demonstra o compromisso da comunidade escolar com a promoção da saúde.

“A Estratégia Aluno Imunizado transformou as escolas em pontos estratégicos de proteção, ampliando o acesso às vacinas e promovendo a conscientização sobre a saúde coletiva. Trazer a imunização para o ambiente escolar, com o apoio de gestores, professores e famílias, é fundamental para garantir que nossos estudantes estejam protegidos e possam permanecer focados no aprendizado com segurança”, destaca Paola.

Vacinação nas escolas amplia proteção

Entre os imunobiológicos mais aplicados, a vacina contra a Influenza liderou o ranking, com 17.275 doses administradas, representando aproximadamente 57% de todas as aplicações realizadas durante a estratégia. Também se destacaram as vacinas Meningocócica ACWY (1.717 doses), HPV Quadrivalente para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos (1.551 doses), Difteria e Tétano – dT (1.126 doses) e Febre Amarela (1.059 doses).

Outras vacinas aplicadas incluíram Poliomielite (VIP), com 926 doses; Hepatite B, com 891; Pneumocócica 10-valente, com 784; Tríplice Viral, com 771; e DTP Infantil, com 643 doses.

O gerente estadual de Imunização da SES, Frederico Moraes, ressalta que os resultados refletem o empenho dos municípios e a importância das estratégias extramuros.

“Os números evidenciam uma ampla mobilização dos municípios e reforçam a relevância das ações de vacinação realizadas fora das unidades de saúde. Levar a vacina até a escola aproxima os serviços da população e contribui para recuperar e ampliar as coberturas vacinais”, afirma Frederico.

Municípios se destacam na mobilização

Entre os municípios com maior número de doses aplicadas, Rio Brilhante liderou o ranking estadual, com 4.018 aplicações, seguido por Três Lagoas (2.212), Corumbá (2.020), Chapadão do Sul (1.589) e Coxim (1.563). Juntos, os cinco municípios responderam por aproximadamente 37,6% das aplicações realizadas no Estado.

Também figuram entre os dez municípios com maior quantitativo de doses Aquidauana (1.372), Nova Alvorada do Sul (1.040), Bataguassu (958), Naviraí (956) e Água Clara (866).

Estratégia contribui para recuperação das coberturas vacinais

Para Frederico Moraes, os resultados demonstram impacto positivo na recuperação das coberturas vacinais e reforçam a necessidade de manutenção das estratégias de vacinação extramuros.

“Os dados indicam que a estratégia contribuiu significativamente para ampliar o acesso à imunização e fortalecer as políticas públicas de prevenção de doenças. A continuidade das ações nas escolas, associada à busca ativa e ao monitoramento permanente dos indicadores, será essencial para manter e ampliar as coberturas vacinais em Mato Grosso do Sul”, conclui.