Jamilson Name reforça compromisso com o Pantanal

Parlamentar destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para fortalecer serviços públicos e obras estruturantes

O deputado estadual Jamilson Name (PP) cumpriu agenda de trabalho nos municípios de Miranda, Ladário e Corumbá, onde acompanhou obras, participou de solenidades oficiais e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da região do Pantanal. Durante a visita, o parlamentar destacou a destinação de mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares voltadas para infraestrutura, saúde e desenvolvimento urbano, beneficiando diretamente a população.

Em Miranda, participou da assinatura do acordo que dará continuidade à regularização fundiária de imóveis da antiga Rede Ferroviária Federal e vistoriou obras de recapeamento asfáltico realizadas em parceria com o Governo do Estado. Em Ladário, acompanhou o lançamento de novos investimentos em pavimentação, drenagem e infraestrutura, além de visitar obras em andamento e participar do tradicional Arraial do Banho de São João.

Já em Corumbá, esteve presente no Banho de São João, manifestação reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, destacando a importância da preservação das tradições e do fortalecimento do turismo regional. Segundo o parlamentar, os investimentos destinados aos municípios pantaneiros contribuem para ampliar a infraestrutura, fortalecer os serviços públicos, impulsionar a economia e melhorar a qualidade de vida da população, consolidando o compromisso do mandato com o desenvolvimento regional.