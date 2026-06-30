MIRANDA: Beneficiamento e plantio de mandioca, plantio de mamão e manejo de galinha poedeira marcam nova etapa de capacitações.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A qualificação profissional segue avançando em Miranda com cursos voltados à produção rural e ao fortalecimento da agricultura familiar, levando conhecimento e novas oportunidades para comunidades indígenas e regiões rurais do município. As capacitações foram promovidas pelo Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, com execução técnica do Senar e ações desenvolvidas por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, sob a coordenação do secretário Wilson Santos.

Na comunidade do Carrapatinho, foi realizado o Curso de Beneficiamento da Mandioca, levando orientações sobre processamento e aproveitamento da matéria-prima, agregando valor à produção local e incentivando a geração de renda.

Já na Aldeia Argola, aconteceu o Curso de Plantio de Mamão, abordando técnicas de preparo do solo, plantio, manejo e cuidados necessários para uma produção de qualidade.

No Assentamento Bandeirantes, foi realizado o Curso de Plantio de Mandioca, capacitando os participantes sobre cultivo, manejo e produtividade de uma das culturas mais importantes para a agricultura familiar.

Outro destaque foi o Curso de Manejo de Corte de Galinha Poedeira, realizado na Aldeia Morrinho, com orientações voltadas ao manejo adequado das aves, contribuindo para o fortalecimento da produção local.

A mobilização foi realizada pela servidora da Secretaria Municipal de Agricultura, Fátima Ramos. A Secretaria segue disponibilizando cursos e oportunidades por meio do secretário Wilson Santos, levando qualificação para diferentes comunidades do município.

A Prefeitura de Miranda agradece ao presidente do Sindicato Rural de Miranda e Bodoquena, Adauto Rodrigues, pela parceria e pelo compromisso em levar conhecimento e novas oportunidades à população.

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