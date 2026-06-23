Decisão judicial responsabiliza Amado Batista por tragédia em fazenda

Cantor vai recorrer de decisão que aponta responsabilidade em tragédia

A Justiça de Goiás condenou o cantor Amado Batista a indenizar os pais de uma criança de 3 anos que morreu afogada em uma fazenda de sua propriedade. O caso ocorreu em 2022, quando a família trabalhava como caseira no local e o menino acabou se afogando na piscina da residência rural.

A decisão judicial fixou o pagamento de R$ 453 mil de indenização, além de pensão mensal aos pais, e reconheceu a existência de culpa concorrente entre o artista e a família da vítima. O juiz considerou que houve falhas no dever de vigilância e nas condições de segurança da área da piscina, fatores que contribuíram para o acidente.

A defesa de Amado Batista afirma que não houve negligência e contesta os fundamentos da sentença, alegando ainda cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica. O cantor informou que irá recorrer da decisão às instâncias superiores da Justiça, e o caso segue em análise judicial.