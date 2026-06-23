Servidores terão expediente reduzido nesta quarta-feira

Conforme decreto publicado pela Prefeitura de Campo Grande na edição extra do Diogrande desta terça-feira (23), o expediente nos órgãos municipais que realizam atendimento ao público será encerrado às 16h30. A medida considera o horário da partida da seleção brasileira na Copa do Mundo da Fifa, marcada para as 18h.

A alteração busca adequar o funcionamento das repartições ao calendário do evento esportivo, permitindo a organização das atividades administrativas sem prejuízo aos serviços considerados essenciais.

Os atendimentos classificados como essenciais à população permanecem sem alteração. A medida não se aplica às unidades que desempenham serviços indispensáveis e de funcionamento contínuo.