Deputado Junior Mochi celebra o trabalho de pastores que dedicam suas vidas ao próximo

O deputado estadual Junior Mochi realizou nesta segunda-feira (22) a entrega de Moções de Congratulação a lideranças religiosas de Campo Grande, em homenagem ao Dia do Pastor Evangélico, celebrado em 15 de junho.

A iniciativa reconheceu o trabalho de 78 pastores que desempenham uma nobre missão na condução espiritual de milhares de fiéis, além dos relevantes serviços religiosos, sociais, espirituais, educacionais e comunitários prestados à sociedade sul-mato-grossense.

Durante a solenidade, Junior Mochi destacou que a homenagem representa o reconhecimento a homens e mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado com o próximo, levando fé, acolhimento e fortalecendo famílias e comunidades.

“Os pastores exercem uma missão que vai além dos templos. São pessoas que acolhem, orientam e ajudam a construir uma sociedade baseada em valores, solidariedade e esperança”, destacou o deputado.