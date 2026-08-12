Biblioteca municipal reabre na Esplanada com 35 mil livros

A Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos Profª Galega foi reaberta nesta quarta-feira (12), na Esplanada Ferroviária, ao lado da Feira Central, em Campo Grande. Após permanecer 10 meses fechada, a unidade volta a atender a população com cerca de 35 mil livros, incluindo 5 mil exemplares de autores e temas regionais.

A mudança ocorreu para preservar o acervo, que estava armazenado em caixas no Horto Florestal, e garantir melhores condições para o acesso dos moradores à leitura e à cultura. O novo endereço também busca fortalecer a ocupação cultural da Esplanada Ferroviária, região histórica que enfrenta problemas relacionados a vandalismo e furtos de fios.

Segundo a prefeitura, a segurança deverá contar com três guardas e rondas de viaturas para proteger o espaço e o patrimônio público. O acervo reúne livros de diferentes áreas, revistas, histórias em quadrinhos, audiolivros, obras em Braille e lançamentos literários, além de oito computadores disponíveis ao público.

Para empréstimos, é necessário apresentar documento pessoal e comprovante de residência para obter a carteirinha, com prazo de devolução dos livros de 15 dias. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, e também permite que visitantes utilizem o espaço para leitura.

A instalação na Esplanada é vista como uma forma de aproximar literatura, patrimônio e memória, permitindo que moradores leiam tendo os trilhos como cenário da história de Campo Grande.