Podcast Na Boca do Povo celebra 60º episódio com Laura Barão e Maria Isabela Saldanha

Santhiago Filho recebeu as duas profissionais em uma noite especial, com conversas sobre beleza, superação, carreira, direitos das mulheres e proteção de crianças e adolescentes.

Na terça-feira (11), o Podcast Na Boca do Povo chegou à marca de 60 episódios. Para comemorar, o apresentador Santhiago Filho recebeu as Dras. Laura Barão Gabinio de Moraes e Maria Isabela Saldanha para uma noite de informação, histórias de vida e assuntos de interesse da sociedade.

Transmitido pelas plataformas digitais da Revista Boca do Povo, o programa proporcionou aos telespectadores um bate-papo descontraído, abordando temas que passaram pela beleza e realização profissional até a defesa dos direitos de mulheres, crianças e adolescentes.

LAURA BARÃO: BELEZA, SUPERAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Com uma trajetória marcada pela determinação e constante busca por aperfeiçoamento, a biomédica esteta Laura Barão Gabinio de Moraes contou um pouco de seus quase 20 anos de atuação no universo da beleza.

Laura iniciou como cabeleireira, avançou para a micropigmentação e, após enfrentar um período difícil de sua vida, decidiu voltar aos estudos e cursar Biomedicina. Mesmo diante de desafios familiares durante a graduação, concluiu o curso com êxito e foi escolhida oradora da turma.

Formada há dois anos, atua principalmente com harmonização facial e corporal e conquistou seu próprio espaço de atendimento. Recentemente, concluiu pós-graduação em Estética Avançada e especialização em harmonização de seios. Agora, prepara-se para buscar uma nova especialização em São Paulo, com foco em técnica de Termolaser, além de planejar a ampliação de seu espaço profissional.

Instagram: @espacolaurabarao

MARIA ISABELA: VOZ ATIVA NA DEFESA DE MULHERES E CRIANÇAS

A advogada Maria Isabela Saldanha, de 53 anos, levou ao podcast sua experiência na defesa dos direitos e na proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.

Sua trajetória inclui participação em comissões da OAB/MS ligadas à Segurança Pública e aos Direitos da Criança e do Adolescente. Entre os trabalhos desenvolvidos está a elaboração de relatório sobre violência sexual contra crianças indígenas em Mato Grosso do Sul.

Maria Isabela também foi designada para uma missão conjunta relacionada ao resgate de juízas afegãs após a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e participou de pautas que contribuíram para a implantação do plantão da DEPCA e de novos Conselhos Tutelares.

Atualmente, defende que a proteção à infância e à adolescência tenha maior espaço no debate nacional e seja tratada não apenas como política social, mas como política de Estado.

Instagram: @maria_isabela_saldanha

INFORMAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SORTEIOS

O Podcast Na Boca do Povo conta ainda com os quadros Momento da Beleza, com a Dra. Laura Barão, e Comportamento, com a Dra. Mary Meiry.

Apresentado por Santhiago Filho, o programa vai ao ar ao vivo, todas as terças-feiras, às 19h30, nas plataformas digitais da Revista Boca do Povo, reunindo entrevistas, bate-papo, informação e sorteios.

YouTube: Boca do Povo News