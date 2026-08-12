APROVAJUV oferece últimas 50 vagas para cursinho

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Quem ainda não conseguiu garantir uma vaga no APROVAJUV, cursinho preparatório para o Enem realizado pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ainda tem uma última oportunidade. Restam apenas 50 vagas, disponíveis para os períodos da manhã e da tarde. 

Para realizar a inscrição, os estudantes devem comparecer presencialmente à sede da SEJUV, na Av. Afonso Pena, 3128, até esta sexta-feira (14), durante o horário de funcionamento, das 7h30 às 13h. 

Mudança de endereço 

Os novos alunos já poderão iniciar as aulas neste sábado. A turma da manhã terá atividades das 8h às 12h, no Teatro do Paço Municipal, enquanto a turma da tarde terá aulas das 14h às 18h, na UFMS. 

Aulas acontecerão no teatro do Paço

A gerente de Capacitações da SEJUV, Nilvane Gloria, explica que a mudança do local das aulas da manhã foi necessária devido à alta procura pelo cursinho. “Devido à alta demanda, a nossa sala não comportava todos os alunos. Então, para melhorar o conforto dos nossos estudantes, a partir deste sábado, os alunos que já foram e que estão matriculados na sede da Secretaria, no período da manhã, serão transferidos para o Teatro do Paço, na Avenida Afonso Pena, que fica quase em frente à SEJUV.” 

Com a mudança, todos os alunos matriculados no período da manhã, que anteriormente tinham aulas na sede da SEJUV, passam a frequentar o Teatro do Paço Municipal. Já a turma da tarde, realizada pela parceria com a UFMS, segue normalmente no Teatro do LAC. 

AprovaJuv 

  • Data: 15/08
  • Dias: Todos os Sábados
  • Horários: 08h às 12h – Teatro do Paço – Avenida Afonso Pena
  • 14h às 18h – Auditório do Lac – UFMS
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