APROVAJUV oferece últimas 50 vagas para cursinho

Quem ainda não conseguiu garantir uma vaga no APROVAJUV, cursinho preparatório para o Enem realizado pela Secretaria Executiva da Juventude (SEJUV), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ainda tem uma última oportunidade. Restam apenas 50 vagas, disponíveis para os períodos da manhã e da tarde.

Para realizar a inscrição, os estudantes devem comparecer presencialmente à sede da SEJUV, na Av. Afonso Pena, 3128, até esta sexta-feira (14), durante o horário de funcionamento, das 7h30 às 13h.

Mudança de endereço

Os novos alunos já poderão iniciar as aulas neste sábado. A turma da manhã terá atividades das 8h às 12h, no Teatro do Paço Municipal, enquanto a turma da tarde terá aulas das 14h às 18h, na UFMS.

Aulas acontecerão no teatro do Paço

A gerente de Capacitações da SEJUV, Nilvane Gloria, explica que a mudança do local das aulas da manhã foi necessária devido à alta procura pelo cursinho. “Devido à alta demanda, a nossa sala não comportava todos os alunos. Então, para melhorar o conforto dos nossos estudantes, a partir deste sábado, os alunos que já foram e que estão matriculados na sede da Secretaria, no período da manhã, serão transferidos para o Teatro do Paço, na Avenida Afonso Pena, que fica quase em frente à SEJUV.”

Com a mudança, todos os alunos matriculados no período da manhã, que anteriormente tinham aulas na sede da SEJUV, passam a frequentar o Teatro do Paço Municipal. Já a turma da tarde, realizada pela parceria com a UFMS, segue normalmente no Teatro do LAC.

AprovaJuv