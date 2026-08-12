Homem de tornozeleira é preso com cocaína após fuga em Campo Grande

Suspeito tentou fugir da Polícia Militar, mas foi detido com dois tabletes de cocaína na região do bairro Maria Aparecida Pedrossian

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (12), em Campo Grande, após fugir de uma abordagem da Polícia Militar. O suspeito usava tornozeleira eletrônica e transportava cocaína. Durante rondas, os policiais avistaram o homem dirigindo um Volkswagen Fox enquanto falava ao celular. Ao receber ordem de parada, ele acelerou e tentou fugir da equipe, iniciando uma perseguição pelas ruas da região.

A fuga terminou na Avenida Ministro João Arinos, próximo à entrada do bairro Maria Aparecida Pedrossian, onde o motorista parou e se rendeu. Na ocorrência, os militares apreenderam dois tabletes de cocaína e localizaram ainda outro veículo. O suspeito, que possui passagens por tráfico de drogas e furto, foi encaminhado à Depac-Cepol, no bairro Tiradentes, onde o caso foi registrado e deverá ser investigado.