Simpósio discute violência contra mulheres na política

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Secretaria Executiva da Mulher (Semu) participa da realização do 2º Simpósio Nacional pela Paridade de Gênero, nesta quinta-feira (13), em Campo Grande. Com o tema “Violência Política de Gênero”, o evento reúne especialistas, autoridades, representantes de instituições e sociedade civil para discutir a participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. As inscrições estão abertas e podem ser feitas gratuitamente pelo link disponível no serviço abaixo. A programação será das 13h às 17h30, no Auditório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), no Parque dos Poderes.

A iniciativa coloca em discussão estratégias para ampliar a participação feminina na política e enfrentar situações que dificultam a presença das mulheres na vida pública. O encontro também ocorre em um momento de preparação para o pleito de 2026, com participação prioritária de pré-candidatas.

A programação conta com dois painéis. O primeiro será conduzido por Isabela Damasceno, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB/MG, membro especial da Comissão de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB e procuradora municipal de Juatuba (MG). Ela abordará o tema “Discussão e Estratégias quanto ao Número de Cadeiras no Legislativo”.

No segundo painel, a mediação será da secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari. A discussão contará com a participação da advogada e autora de livros Silmara Amarília, que foi diretora da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso do Sul (Esmagis), e da desembargadora Sandra Artioli, que possui atuação na área eleitoral e integra a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Articulação pela paridade

O simpósio é uma iniciativa do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, constituído a partir da articulação de entidades governamentais e não governamentais e consolidado por meio do Decreto Municipal nº 14.825/2021.

O Fórum atua como espaço de articulação institucional voltado à defesa da igualdade e da equidade de gênero, contribuindo para a construção de políticas e ações que ampliem a presença e a participação das mulheres na vida pública e política.

Além das pré-candidatas ao pleito de 2026, o público inclui advogadas e advogados, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, representantes de instituições parceiras e integrantes da sociedade civil organizada.

Serviço

2º Simpósio Nacional pela Paridade de Gênero

  • Tema: “Violência Política de Gênero”
  • Data: 13 de agosto de 2026
  • Horário: das 13h às 17h30
  • Local: Auditório do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS)
  • Endereço: Avenida Mato Grosso, nº 13, Parque dos Poderes – Campo Grande/MS
  • Realização: Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres
  • Inscrições: gratuitas e abertas pelo link.
CATEGORIAS:
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