Fisiculturismo feminino: Entenda as diferenças entre as categorias

Bikini, Wellness, Figure, Fitness, Women’s Physique e Open Bodybuilding têm critérios específicos de avaliação e diferentes níveis de desenvolvimento muscular



O fisiculturismo feminino reúne seis categorias, cada uma com características específicas de desenvolvimento muscular, definição e apresentação. A Bikini valoriza um físico atlético, harmonioso e com menor volume muscular, enquanto a Wellness destaca principalmente o desenvolvimento dos membros inferiores.

A Figure apresenta maior musculatura e definição do que Bikini e Wellness, funcionando como uma categoria intermediária. Já a Women’s Physique exige mais massa muscular e definição, com destaque para o desenvolvimento do corpo inteiro e, especialmente, da parte superior.

A categoria Fitness se diferencia pela exigência de uma apresentação artística, que pode envolver dança, ginástica ou movimentos acrobáticos, além da avaliação física. As atletas precisam combinar desenvolvimento corporal, coordenação, técnica e desempenho no palco.

No extremo da muscularidade está a Women’s Open Bodybuilding, considerada a categoria mais desenvolvida do fisiculturismo feminino. Nela, são avaliados volume muscular, definição, simetria, proporção e apresentação, exigindo das competidoras elevado nível de preparação e desenvolvimento físico.