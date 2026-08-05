Pantanal se despede de Seu Vicente, guardião da cultura Guató

Conhecimento do idoso ajudou na preservação da história e cultura pantaneira

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/IHP

Líder indígena que preservava tradições pantaneiras morre aos 81 anos

Vicente Manoel da Silva, conhecido como Seu Vicente, morreu nesta terça-feira (4), aos 81 anos, em sua residência na região da Barra do São Lourenço, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Integrante do povo Guató, ele era reconhecido como uma das principais referências da cultura indígena no Pantanal.

Seu Vicente estava entre os poucos remanescentes que ainda preservavam o domínio da língua tradicional do povo Guató. Respeitado por moradores, brigadistas e pesquisadores, era considerado uma memória viva dos costumes e da história pantaneira.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena deve encaminhar uma urna funerária até a região nesta quarta-feira (5) para os procedimentos de sepultamento. O legado de Seu Vicente permanece marcado pela defesa das tradições indígenas e pela contribuição na preservação cultural do Pantanal.

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