Pré-candidato a deputado estadual Odilon Ribeiro reúne lideranças indígenas na Aldeia Cachoeirinha, em Miranda

Em busca de ouvir as demandas da população indígena, o pré-candidato a deputado estadual, Odilon Ribeiro, cumpriu agenda na cidade de Miranda na noite de terça-feira (04). O encontro ocorreu na Aldeia Cachoeirinha e foi organizado pelo cacique Vanderlei Martins, conhecido como Felipão, reunindo diversas lideranças comunitárias.

A reunião contou com a presença do Dr. Diogo Bossay, além da ex-prefeita de Miranda, Marlene Bossay, e da esposa do cacique Felipão, Rosana Antônio Silva. O evento abriu espaço para que os moradores da aldeia apresentassem as principais necessidades da comunidade, ao mesmo tempo em que debateram com Odilon Ribeiro caminhos e soluções para o desenvolvimento da região.

Durante o encontro, Dr. Diogo Bossay destacou a relevância de fortalecer o diálogo político com a população local e expressou o sentimento das lideranças presentes.

“A população de Miranda renova a sua esperança ao ver a possibilidade real de ter um representante legítimo que conheça a fundo a nossa região e as reais necessidades do nosso povo”, afirmou.

A visita reforça o compromisso do pré-candidato em manter uma escuta ativa junto às comunidades tradicionais e aos municípios do interior do Estado.

“Estar na Aldeia Cachoeirinha nos permite exercer uma escuta ativa, conhecendo de perto a realidade, os anseios e as prioridades da comunidade indígena de Miranda. Nosso compromisso é construir propostas lado a lado com a população local, garantindo que o interior e as nossas comunidades tradicionais tenham a voz e a representatividade que merecem”, destacou Odilon Ribeiro.