Tecladista de Loubet é preso por condenação em MS

Tecladista condenado a mais de 5 anos de prisão é capturado em Campinas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Tecladista Alexssander Pinto Mesquita foi localizado durante operação no Aeroporto Internacional de Viracopos, em São Paulo

O tecladista do cantor sertanejo Loubet, Alexssander Pinto Mesquita, de 37 anos, foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), após a Justiça cumprir um mandado de prisão definitivo. O músico foi condenado pela 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande a cinco anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, por compartilhar vídeos envolvendo pornografia infantil.

A prisão ocorreu no dia 21 de junho, durante uma ação do Grupo de Operações Especiais (GOE), em apoio à Polícia Federal que atua no aeroporto paulista. Conforme o registro policial, Alexssander foi localizado pelos agentes e informado sobre a condenação determinada pela Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo a ocorrência, o músico apresentou nervosismo durante a abordagem e foi algemado pelos policiais por segurança. Após a captura, ele foi levado para uma unidade policial em Campinas e passou por audiência de custódia no dia seguinte, quando a prisão foi mantida pela Justiça.

O condenado foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena em regime semiaberto. O processo deverá retornar à Vara de Execução Penal de Campo Grande, responsável pelo acompanhamento da sentença.

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