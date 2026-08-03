Pistoleiro contratado erra alvo, atira no comparsa e é preso no Nova Lima

Disparo acidental atingiu motociclista e suspeito foi encontrado em conveniência

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (2), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande, após um disparo acidental de arma de fogo atingir o comparsa que conduzia uma motocicleta. Segundo a Polícia Militar, a dupla estava em frente à casa de um homem que havia sido ameaçado horas antes, após uma discussão envolvendo uma dívida de R$ 4 mil. A vítima do tiro foi socorrida, recebeu atendimento médico e acabou liberada após prestar depoimento.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito em uma conveniência, onde ele consumia bebidas. Com ele foram encontrados R$ 1.252 em dinheiro e, conforme relato de uma testemunha, o valor teria sido entregue para intimidar e matar o morador da residência. A investigação aponta que o disparo ocorreu enquanto o suspeito manuseava a arma na garupa da moto, acertando a nádega do condutor e perfurando o banco do veículo.

A arma não foi localizada, mas a motocicleta e outros materiais foram apreendidos para perícia. O homem permaneceu preso em flagrante, e a Polícia Civil investiga a suposta tentativa de homicídio por encomenda e as demais circunstâncias do caso.