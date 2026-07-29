MUNDO NOVO: Governo apresenta nova secretária de Agricultura

A prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucca Andrade, anunciou a engenheira agrônoma Gislaine Folador como nova secretária municipal de Agricultura. A mudança ocorre em razão do afastamento por motivos de saúde do então secretário Geraldo Gerônimo Lopes, que esteve à frente da pasta durante toda a gestão do ex-prefeito Valdomiro Sobrinho e permaneceu no cargo na atual administração.

Formada em Engenharia Agronômica pela PUC-PR, turma de 2008, Gislaine possui ampla experiência no setor agropecuário. Ao longo da carreira, atuou na Fecularia Mundo Novo, na Copagril, em atividades ligadas à terraplanagem e conservação de solo, além de dedicar os últimos 12 anos à assistência técnica e ao planejamento agropecuário.

A nova secretária já conhece a rotina da administração municipal estando na função de diretora de desenvolvimento agropecuário por mais de 1 ano, e tendo respondido pela Secretaria de Agricultura durante os primeiros 30 dias de afastamento do titular, período em que Geraldo Lopes iniciou seu tratamento de saúde.

Ao anunciar a nomeação, a prefeita Rosária Lucca Andrade agradeceu o trabalho desempenhado por Geraldo Lopes e desejou sucesso à nova secretária na condução da pasta, destacando a importância da Agricultura para o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da produção rural de Mundo Novo.