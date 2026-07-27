Picanha e alcatra têm queda de preço nos supermercados

Mercado interno deve receber maior volume de carne após mudanças nas exportações

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Mudanças no comércio internacional podem ampliar disponibilidade da proteína no Brasil nos próximos meses

Os preços de cortes tradicionais da carne bovina começaram a apresentar redução nos supermercados paulistas, segundo dados do IPS (Índice de Preços dos Supermercados), elaborado pela Apas em parceria com a Fipe. Em junho, a alcatra teve queda de 1,12%, enquanto a picanha recuou 0,55%, seguida pelo filé mignon e coxão duro.

A expectativa do setor é que a redução avance nos próximos meses diante do aumento da oferta no mercado interno. Segundo a consultoria Safras & Mercado, o Brasil já ultrapassou a cota anual de exportação de carne bovina destinada à China, o que pode diminuir temporariamente os embarques ao país asiático.

Com a menor saída para o mercado externo, parte da produção deve permanecer no Brasil, elevando a disponibilidade do produto aos consumidores. O economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz, avalia que as mudanças nas regras comerciais e o cenário internacional podem reforçar a queda dos preços no segundo semestre.

Além da oferta maior, a redução nos custos de produção também contribui para a desaceleração dos valores. A melhora das pastagens e a queda de alguns insumos ajudaram a diminuir despesas dos pecuaristas, favorecendo um cenário de preços mais equilibrados para a carne bovina.

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