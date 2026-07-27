Policial civil é morto a tiros enquanto soltava pipa com filho

Crime ocorreu na Orla do Araxá e mobilizou equipes da Polícia Civil, Militar e inteligência

Um policial civil identificado como Emanoel Raimundo Leite dos Santos foi morto com um tiro no rosto enquanto soltava pipa com o filho de 8 anos, na Orla do Araxá, em Macapá (AP). O crime ocorreu no domingo (26) e, segundo a investigação, os suspeitos atacaram o agente para roubar sua arma.

A criança presenciou toda a ação e ficou em estado de choque. Após o disparo, os criminosos fugiram levando a arma do policial, enquanto equipes das forças de segurança iniciaram uma operação para localizar os envolvidos. Durante as buscas, um adolescente de 17 anos suspeito de participação no crime foi encontrado armado e morreu após confronto com policiais. Outro adolescente se apresentou espontaneamente e será investigado pela possível participação no homicídio.

A Polícia Civil informou que a força-tarefa continuará atuando para identificar todos os envolvidos e recuperar a arma da vítima. O caso causou comoção entre familiares, colegas de corporação e moradores da região.